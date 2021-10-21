Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haberler
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Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte farklı zamanlarda durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobilleri durdurdu.

Ekipler otomobillerde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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