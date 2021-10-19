Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 140 gram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan B.D. ile B.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri