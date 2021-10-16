Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte bir otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde 13 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri