Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte bir otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde 13 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler
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