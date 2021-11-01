Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirildiği bilgisini aldı.

Ekipler, Adıyaman-Gölbaşı kontrol noktasında plakası belirtilmeyen otomobildeki aramada 9 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan K.Ş. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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