Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent kırsalındaki bir iş yerinde uyuşturucu olduğu bilgisi aldı.

Ekipler, M.T'ye ait iş yerinde yaptıkları aramada 1 kilo 730 gram kubar esrar, terazi, 11 tabanca mermisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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