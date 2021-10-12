Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent kırsalındaki bir iş yerinde uyuşturucu olduğu bilgisi aldı.
Ekipler, M.T'ye ait iş yerinde yaptıkları aramada 1 kilo 730 gram kubar esrar, terazi, 11 tabanca mermisi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri