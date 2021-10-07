Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede Hüseyin Y'ye ait tarlada Hint keneviri olduğu bilgisi aldı.

Ekipler şüpheliye ait tarla ve evde yaptığı aramada, 62 kök kenevir bitkisi, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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