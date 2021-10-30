Adıyaman'da uyuşturucu operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına aldı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobilin camından poşet atıldığını gördü.

Ekipler poşet içerisinde yaptığı aramada, 58 gram sentetik uyuşturucu ile 80 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.Ş. ile A.T. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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