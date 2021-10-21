Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda eski HDP il başkanı gözaltına alındı - Haberler
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Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda eski HDP il başkanı gözaltına alındı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir dönem HDP İl Başkanlığı yapan şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonda, bir dönem HDP İl Başkanlığı yapan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 2009-2013 yılları arasında HDP Adıyaman İl Başkanlığı yapan Mehmet V, gözaltına alındı.

Mehmet V'nin, 28 teröristi anmak için Bezar Dağı'nda 2013 yılında düzenlenen etkinliğe katıldığı da tespit edildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda eski HDP il başkanı gözaltına alındı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda eski HDP il başkanı gözaltına alındı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda eski HDP il başkanı gözaltına alındı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda eski HDP il başkanı gözaltına alındı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda eski HDP il başkanı gözaltına alındı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda eski HDP il başkanı gözaltına alındı
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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