Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen operasyonda terör örgütü Pkk üyesi olduğu iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

Jandarma ekipleri, terör örgütüne üye olduğu ve örgüte finans desteği sağladığı iddiasıyla A.Ü. ve Y.Y'yi yakaladı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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