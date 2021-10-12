Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü Pkk mensubu olduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldü.

Emniyet ekipleri tarafından örgüte üye olduğu ve finansman desteği sağladığı iddiasıyla M.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.