Adıyaman'da tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü - Haberler
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Adıyaman'da tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Adıyaman'da tarlada başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da tarlada başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Adıyaman Üniversitesi yakınlarındaki tarlada başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yerleşkede bulunan ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile arazöz sevk edildi.

AFAD ekiplerinin de katıldığı çalışmalar sonrasında yangın söndürüldü.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adıyaman'da tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü - Haberler
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