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Adıyaman'da silahlı soygun girişimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adıyaman'da silahlı soygun girişimi

Adıyaman'da bir markete gelerek elindeki silah ile soygun girişiminde bulunan şahıs, atılan çığlık sesleriyle paniğe kapılarak kaçtı.

Adıyaman'da bir markete gelerek elindeki silah ile soygun girişiminde bulunan şahıs, atılan çığlık sesleriyle paniğe kapılarak kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni mahalle TOKİ yolu üzerinde bulunan bir markete gelen bir şahıs, markette bir süre gezindikten sonra kasaya doğru yöneldi. Kasaya gelen şahıs burada duran kadın kasiyere silah doğrultarak kasadaki paraları istedi. Kendisine doğrultulan tabanca karşısında korkan kadın kasiyer çığlık atmaya başladı. Bu esnada paniğe kapılan şahıs, marketten hızla kaçarak ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman'da silahlı soygun girişimi

Adıyaman'da silahlı soygun girişimi

Adıyaman'da silahlı soygun girişimi

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