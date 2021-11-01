Adıyaman'da "Şiddetsiz yarınlar için üretime devam" projesi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kadın ve Çocuk Hakları Derneği'nin hayata geçireceği "Şiddetsiz yarınlar için üretime devam" projesi tanıtıldı.

Kahta Kadın ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Emine Kardeş, Yavuz Selim Mahallesindeki bir kafede düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, pandemi nedeniyle ara verdikleri proje ve çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Ekonomik olarak üretimde güçlü bir toplum olunmasına katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Kardeş, "Projemize başlıyoruz. Bu kapsamda tarım, hayvancılık ve el sanatları alanında her mahallede yüzlerce kişiye ulaşarak istihdam sağlamak için eğitim vereceğiz. Projemiz yaklaşık olarak 1 yıl sürecek." diye konuştu.