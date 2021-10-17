Adıyaman'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangında hasar oluştu.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangında hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Hacı Yusuf D. idaresindeki 02 HU 475 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeyken yanmaya başladı.
Sürücü otomobili yolun kenarına park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yelen ekiplerce söndürülen yangın sonrasında otomobilde hasar meydana geldi.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri