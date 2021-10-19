Adıyaman'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Haberler
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Adıyaman'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Müslüm Uysal'ın (47) kullandığı 34 VY 3984 plakalı otomobil Adıyaman -Çelikhan kara yolunun Rezip Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Uysal'ın cesedi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Adıyaman'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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