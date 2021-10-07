PKK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla iki zanlı yakalandı - Haberler
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PKK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla iki zanlı yakalandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü Pkk'ya finansman sağladıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

Jandarma ekipleri, terör örgütüne finansman desteği sağladıkları iddiasıyla A.A. ile M.Ç'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

PKK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla iki zanlı yakalandı

PKK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla iki zanlı yakalandı

PKK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla iki zanlı yakalandı

PKK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla iki zanlı yakalandı

PKK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla iki zanlı yakalandı
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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