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Adıyaman'da PKK'nın malzemeleri ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel
Adıyaman'da PKK'nın malzemeleri ele geçirildi

ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen arazi aramasında, terör örgütü PKK'ya ait malzemeler ele geçirildi.

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen arazi aramasında, terör örgütü Pkk'ya ait malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Şehit Uzman Kürşat Yılmaz-38' operasyonu kapsamında, Derinsu köyü kırsalında yaptığı arazi aramasında, terör örgütüne ait ve toprağa gömülü malzemeler ele geçirdi. Ekiplerin aramaları sonucu 3 mutfak tüfü, 2 piknik tüpü, bidon, gübre ve yaşam malzemeleri bulundu. Ele geçirilen ve imha edileceği belirtilen malzemeleri araziye gömen teröristlerin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.


- Adıyaman

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