Adıyaman'da petrol borusu çalan şüpheli suçüstü yakalandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'ın Besni ilçesinde 1 şüpheli, petrol boru hattından boru çalarken yakalandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde 1 şüpheli, petrol boru hattından boru çalarken yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçgöz köyünde Tpao petrol boru hattı istasyonunda hırsızlık yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, M.İ'yi istasyonda petrol borusu çaldığı sırada suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri