ADIYAMAN'DA OTOMOBİL, BARİYERLERE ÇARPTI: 4 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ADIYAMAN'DA OTOMOBİL, BARİYERLERE ÇARPTI: 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bariyerlere çarpan otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bariyerlere çarpan otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Adıyaman- Kahta yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Kahta'ya giden Mehmet Kızıl'ın kullandığı 02 HN 193 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak durdu. Hurdaya dönen araçta sürücü ile Şefika Kızıl, Nurset Kızıl ve Fehime Kızıl yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN'DA OTOMOBİL, BARİYERLERE ÇARPTI: 4 YARALI

ADIYAMAN'DA OTOMOBİL, BARİYERLERE ÇARPTI: 4 YARALI

ADIYAMAN'DA OTOMOBİL, BARİYERLERE ÇARPTI: 4 YARALI

ADIYAMAN'DA OTOMOBİL, BARİYERLERE ÇARPTI: 4 YARALI

ADIYAMAN'DA OTOMOBİL, BARİYERLERE ÇARPTI: 4 YARALI

ADIYAMAN'DA OTOMOBİL, BARİYERLERE ÇARPTI: 4 YARALI

ADIYAMAN'DA OTOMOBİL, BARİYERLERE ÇARPTI: 4 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Okul servisine ateş açtı; seken kurşun sokaktan geçen kadını yaraladı

Okul servisine ateş açtı; seken kurşun sokaktan geçen kadını yaraladı

 Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye not yazıp tepki gösterdi: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et

Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye not yazıp tepki gösterdi: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et

 BOSTANCI'DAKİ HELİKOPTER KAZASINDA RAPOR MUHTEMELEN KUMANDALAR YOLCUDAYDI

BOSTANCI'DAKİ HELİKOPTER KAZASINDA RAPOR MUHTEMELEN KUMANDALAR YOLCUDAYDI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title