ADIYAMAN'DA OTOMOBİL, BARİYERLERE ÇARPTI: 4 YARALI

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bariyerlere çarpan otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Adıyaman- Kahta yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Kahta'ya giden Mehmet Kızıl'ın kullandığı 02 HN 193 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak durdu. Hurdaya dönen araçta sürücü ile Şefika Kızıl, Nurset Kızıl ve Fehime Kızıl yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.