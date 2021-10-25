Son dakika haber! ADIYAMAN'DA MÜŞTERİLERİN MÜDAHALE ETTİĞİ SİLAHLI SOYGUNCU KAÇTI - Haberler
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Son dakika haber! ADIYAMAN'DA MÜŞTERİLERİN MÜDAHALE ETTİĞİ SİLAHLI SOYGUNCU KAÇTI

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel
Son dakika haber! ADIYAMAN'DA MÜŞTERİLERİN MÜDAHALE ETTİĞİ SİLAHLI SOYGUNCU KAÇTI

Son dakika haberler... ADIYAMAN'da markete giren bir kişi, silah gösterip, soygun girişiminde bulundu.

ADIYAMAN'da markete giren bir kişi, silah gösterip, soygun girişiminde bulundu. Müşterilerin müdahalesin ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir markete gelen kimliği belirsiz 1 kişi, tabanca ile soygun girişiminde bulundu. Para isteyen şüpheli, müşterilerin müdahale etmesiyle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kasiyer ve görgü tanıklarının ifadesine başvurarak parmak izi incelemesi yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Son Dakika Haberleri
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