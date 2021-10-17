ADIYAMAN'DA MOTOSİKLET DEVRİLDİ: 2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen motosikletteki 2 'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası olmayan Suriye uyruklu Abdullavahap Neddef idaresindeki motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yola savrulan sürücü ile yanında bulunan Fatma Aziz, Musa Neddef, ve İmran Neddef yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.