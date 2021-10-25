Adıyaman'da motosiklet devrildi: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da motosiklet devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adıyaman'da motosiklet devrildi: 1 yaralı

Adıyaman'da, bir otomobil tarafından sıkıştırılarak devrilmesine neden olan motosikletin sürücüsü yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, bir otomobil tarafından sıkıştırılarak devrilmesine neden olan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Rıza Özen idaresindeki 02 ABV 635 plakalı motosiklet, Altınşehir mahallesi Eğriçay Köprüsü üzerinde iddiaya göre bir otomobilin kendisini sıkıştırması nedeniyle kontrolünü kaybederek devrildi. Meydan gelen kazada motosiklet sürücüsü Rıza Özen yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da motosiklet devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Mekandan zorla çıkardığı eski sevgilisini araçta taciz edip, darbetti! Genç kadın, kırmızı ışıkta kaçıp canını kurtardı

Mekandan zorla çıkardığı eski sevgilisini araçta taciz edip, darbetti! Genç kadın, kırmızı ışıkta kaçıp canını kurtardı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title