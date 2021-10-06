Adıyaman'da Kovid-19 aşısı yaptıran velilere kitap hediye edildi - Haberler
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Adıyaman'da Kovid-19 aşısı yaptıran velilere kitap hediye edildi

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da Kovid-19 aşısı yaptıran velilere kitap hediye edildi

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus ortalaması haritasında turuncu kategoride bulunan Adıyaman'da düzenlenen etkinlikte, Kovid-19 aşısı yaptıran velilere kitap hediye edildi.

ADIYAMAN (AA) - En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus ortalaması haritasında turuncu kategoride bulunan Adıyaman'da düzenlenen etkinlikte, Kovid-19 aşısı yaptıran velilere kitap hediye edildi.

Sevgi Anaokulu tarafından düzenlenen etkinlikte okul bahçesinde İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Kovid-19 aşısı standı kuruldu.

Etkinlikte velilere Kovid-19 aşısının öneminden bahsedilerek aşı yapılması konusunda çağrıda bulunuldu.

Sıraya girerek aşılarını yaptıran velilere ise okul yönetimince kitap hediye edildi.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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