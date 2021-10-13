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Adıyaman'da kaybolan koyun sürüsü drone ile bulundu

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da kaybolan koyun sürüsü drone ile bulundu

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kaybolan koyun sürüsü, drone ile bulunarak sahibine teslim edildi.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kaybolan koyun sürüsü, drone ile bulunarak sahibine teslim edildi.

İlçeye bağlı Şahinbeyler köyünde yaşayan A.Ş, beslediği 24 koyunu Çolpan Dağı civarında kaybettiğini belirterek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi.

Jandarma ekipleri, drone desteğiyle koyunları bulmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 gün süren aramalar sonucu, koyun sürüsünün Çolban Dağı Sale deresi mevkisinde olduğu belirlendi.

Koyun sürüsü, jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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