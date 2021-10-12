Adıyaman'da karısını pompalı tüfekle yaralayan zanlı adliyede

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da boşanmak isteyen eşini dün pompalı tüfekle ağır yarayan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan olay sonrası gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Mesut E, adliyeye sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ayten E'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan Ayten E. ile Mesut E. arasında yaşanan tartışma sonrası kadın eşi tarafından pompalı tüfekle yaralanmıştı. Kaçan zanlı, bir süre sonra polis ekiplerince yakalanmıştı.