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Adıyaman'da kapısı açılan otomobilden düşen anne ve bebeği yaralandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da kapısı açılan otomobilden düşen anne ve bebeği yaralandı

Adıyaman'da, seyir halindeyken kapısı açılan otomobilden düşen anne ve bebeği yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Adıyaman'da, seyir halindeyken kapısı açılan otomobilden düşen anne ve bebeği yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 34 CLJ 400 plakalı otomobilin Adıyaman- Şanlıurfa kara yolu Kuyulu Köyü yakınlarında seyir halindeyken, ön kapısı açıldı.

Açılan kapıdan düşen Suriyeli Elif Süleyman A. ve bir yaşındaki bebeği yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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