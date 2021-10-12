Adıyaman'da il koordinasyon toplantısı yapıldı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın il genelinde devam etmekte olan yatırımların koordineli bir şekilde sürdürülebilmesi için kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla düzenlenen 2021 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında yapıldı.

2021 yılı yatırım ve faaliyet programının değerlendirildiği toplantıda yatırımcı bölge müdürleri 2021 yılında yapılan yatırım ve çalışmaları online eşliğinde sunumunu yaparak, devam eden projelerin son durumu hakkında bilgiler verdi. Gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Vali Yardımcısı Abdülhamit Karaca, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı bölge müdürleri, ildeki kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile STK başkanları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Mahmut Çuhadar, "Kamu kurum ve kuruluşlarımızın yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesini ve il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü toplantımızın ana gündem maddesi, 2021 yılı 4. döneminde ilimizde gerçekleştirilen yatırımları görüşmek, koordinasyonu gerektiren hususları tespit etmek ve bu yatırımların yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmesini yapmak olacaktır" dedi.

2021 Yılı 4. dönem itibarıyla Adıyaman'da merkezi ve yerel yönetim olarak 31 kamu kurum ve kuruluşunca 288 proje uygulandığını kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, "Bu projelerin toplam tutarı 11.1 milyar liradır. 2021 yılı programı yaklaşık 1.5 milyar lira olup, 2021 yılı 3. dönem itibarıyla yaklaşık 858 milyon lira harcama yapılmış ve yüzde 57,8'lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır" şeklinde konuştu.

Yatırımcı kuruluşların 2021 yılı programlarında küçüklü büyüklü 234 adet işin yer aldığını belirten Vali Mahmut Çuhadar, "Proje bedeli yaklaşık 11 milyar lira olan bu işler için önceki yıllarda 1.6 milyar lira harcanmıştır. 2021 yılında ise 1.3 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüş olup, 2021 yılı 3. Dönem itibariyle bu ödeneğin 814.6 milyon lirası harcanmıştır. Bu harcamayla ulaşılan nakdi gerçekleşme düzeyi yüzde 62,2'dir. Belediyelerimizin ise programlarında bulunan 54 adet işin proje bedeli 216.5 milyon liradır. Bu işler için 2021 yılında yaklaşık 174.4 milyon lira ödenek kullandırılması öngörülmüş ve 3. dönem itibariyle 43.3 milyon lira harcama yapılarak yüzde 24,9'luk nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2021 Yılında yapılan çalışmalar sonucunda toplam 288 adet projenin 50 tanesi bitirilmiş, 167 proje devam etmekte, 71 proje ise ihale ve sözleşme aşamasındadır" diye konuştu.

Vali Mahmut Çuhadar başkanlığındaki il koordinasyon kurulu toplantısı yatırımcı kuruluş amirlerinin sorumlu oldukları alanlarında yapılan yatırımlar, iş ve işlemler hakkında bilgi vermelerinin ardından koordinasyonu gerektiren konuların görüşülmesi ile sona erdi. - ADIYAMAN