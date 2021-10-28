ADIYAMAN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 YARALI

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gölbaşı- Adıyaman karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Hasan Bozan yönetimindeki 02 LA 037 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 02 ACA 897 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ve otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.