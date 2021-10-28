Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Haberler
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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

ADIYAMAN GÖLBAŞI, ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolununun Şambayat Beldesi yakınlarında Hasan Bozan idaresindeki 02 LA 037 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 ACA 897 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Hasan Bozan ile araçlarda bulunan Mehmet Aslan, Selvi Güler, Abuzer Güler, Mahmut Aslan ve Hatice Aslan yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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