İki otomobil çarpıştı, 1 kişi ölü, 2 kişi yaralandı - Haberler
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İki otomobil çarpıştı, 1 kişi ölü, 2 kişi yaralandı

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mustafa B. idaresindeki 02 AAD 083 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hüseyin B. yönetimindeki 23 ABE 786 plakalı otomobil ile Gölbaşı Kahramanmaraş yolu 15'inci kilometresinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mustafa B'nin hayatını kaybettiğini belirleyen 112 Acil Servis ekipleri, diğer aracın sürücüsünü ve yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İki otomobil çarpıştı, 1 kişi ölü, 2 kişi yaralandı

İki otomobil çarpıştı, 1 kişi ölü, 2 kişi yaralandı

İki otomobil çarpıştı, 1 kişi ölü, 2 kişi yaralandı

İki otomobil çarpıştı, 1 kişi ölü, 2 kişi yaralandı
AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri
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