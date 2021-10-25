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Adıyaman'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

Adıyaman'da 209 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da 209 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı başlatılan "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında Adıyaman'da Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik şube müdürlüklerinin katılımıyla denetim yapıldı.

Denetimlerde, 86 park, 51 umuma açık yer, 86 park, bahçe ve metruk bina, otogar ile cadde ve sokaklar kontrol edildi.

Ekipler, 189 araç ve 3 bin 800 kişiyi sorguladı, 10 araca trafik yönünden idari para cezası, aranması olan 2 şüpheli yakalandı, otomobilde yapılan aramada 8 gram sentetik uyuşturucu, 10 karton gümrük kaçağı, 1 kıraathanede kumar oynandığı tespit edilip, 4 kişiye kumar oynamaktan idari para cezası uygulandı.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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