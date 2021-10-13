Adıyaman'da gümrük kaçağı içki ele geçirildi
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 22 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 22 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsalda durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.
Ekiplerce araçta yapılan aramada, 22 litre gümrük kaçağı içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan Y.Ç. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri