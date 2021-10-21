Adıyaman'da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Haberler
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Adıyaman'da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

AA / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel
Adıyaman'da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen operasyonda 9 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

GÖLBAŞI, ANKARA (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen operasyonda 9 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balkar Beldesi Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolunda durumundan şüphelendiği 34 VFR 762 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler otomobilde yaptıkları aramada 9 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan C.A. sorgulanmak üzere karakola götürüldü. ???????

AA / Emin Tezerdi - Son Dakika Haberleri
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