Adıyaman'da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
AA / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen operasyonda 9 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
GÖLBAŞI, ANKARA (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen operasyonda 9 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balkar Beldesi Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolunda durumundan şüphelendiği 34 VFR 762 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler otomobilde yaptıkları aramada 9 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.
Gözaltına alınan C.A. sorgulanmak üzere karakola götürüldü. ???????
AA / Emin Tezerdi - Son Dakika Haberleri