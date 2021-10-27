ADIYAMAN'DA GIDA DENETİMİ SEFERBERLİĞİ

ADIYAMAN (DHA) - TÜRKİYE'de eş zamanlı olarak 81 ilde başlatılan 'Gıda Denetimi Seferberliği' kapsamında Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yerlerine yönelik 25-28 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan gıda denetimi başlatıldı. Denetimlerde uygunsuz iş yerlerine cezai işlem uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının tüm yurtta 25-28 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan 'Gıda Denetimi Seferberliği' Adıyaman'da çok sayıda ekip ile gerçekleştirildi. Gıda kontrol görevlilerinin katılımı ile gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri denetlendi. Yapılan denetimlerde uygunsuz iş yerlerinden numune alınarak ceza işlem uygulandı.

Yapılan çalışmalar kapsamında uygunsuz iş yerlerine 5 bin ile 100 bin TL arasında ceza işlemi uyguladıklarını ifade eden Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, "Gerek Bakanlığımız gerekse İl Müdürlüğümüz olarak normalde rutin denetimlerimizi yapıyoruz. Ancak bu hafta bakanlığımız tarafından ülkesel bazlı bir denetim seferberliği başlatıldı. Bu seferberlik çerçevesinde bütün denetim ekiplerimiz şuan sahadalar değişik satış, üretim denetimleme yapmaktadırlar. Fırın, kasap, yemek üretim yapan yerlerimiz, market ve manavlar bunların hepsi şuanda gıda denetim ekipleri tarafından ülkesel bazlı denetlenmektedir. Denetimlerimizi yaparken özellikle ürünlerin son kullanma tarihi, tarihlerinin geçip geçmediği günlük veya haftalık ürünlerde tarihlerinin geçip geçmediği, bozulma, kokma gibi ürünlerin sağlığa zarar verebilecek şekilde olup olmadığını tespit ediyoruz. Nihai tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşabilmesi için özellikle hijyen ve diğer konularda denetimlerimizi devam ettirmekteyiz. 5996 sayılı gıdayı içeren yasasımız çerçevesinde hijyen, son kullanmak tarihi olsun bütün konularda değişik miktarlarda 5 bin ile 100 bin lira kadar değişen fiyatlarda ceza kesilmektedir" dedi.