Adıyaman'da direğe çarpan otomobilin çocuk sürücüsü ağır yaralandı - Haberler
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Adıyaman'da direğe çarpan otomobilin çocuk sürücüsü ağır yaralandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da direğe çarpan otomobilin çocuk sürücüsü ağır yaralandı

Adıyaman'da direğe çarpan otomobilin 14 yaşındaki çocuk sürücüsü ağır yaralandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da direğe çarpan otomobilin 14 yaşındaki çocuk sürücüsü ağır yaralandı.

T.E'nin (14) kullandığı 46 NA 204 plakalı otomobil, Yeni Mahalle 2'nci Çevre Yolu'nda kaldırımda bulunan elektrik direğine çarptı.

Kazada ehliyetsiz çocuk sürücü otomobilde sıkıştı.

Kurtarma ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen T.E, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

T.E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da direğe çarpan otomobilin çocuk sürücüsü ağır yaralandı

Adıyaman'da direğe çarpan otomobilin çocuk sürücüsü ağır yaralandı

Adıyaman'da direğe çarpan otomobilin çocuk sürücüsü ağır yaralandı

Adıyaman'da direğe çarpan otomobilin çocuk sürücüsü ağır yaralandı

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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