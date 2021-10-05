Adıyaman'da çölyak hastalarına özel gıda paketi - Haberler
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Adıyaman'da çölyak hastalarına özel gıda paketi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Adıyaman'da çölyak hastalarına özel gıda paketi

Adıyaman Belediyesi tarafından, çölyak hastaları için özel olarak hazırlanan glütensiz gıdaların dağıtımı yapıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi tarafından, çölyak hastaları için özel olarak hazırlanan glütensiz gıdaların dağıtımı yapıldı.

Adıyaman Belediyesi'nce çölyak hastaları için 250 aileye özel olarak glüten içermeyen gıda paketleri hazırladı. Kendi elleriyle paketleri hasta yakınlarına dağıtan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak her zaman olduğu gibi, vatandaşlarımızın yanındayız. İlimizde yaşayan 250 çölyak hastamıza glütensiz gıda paketi dağıttık. Elimizden geldiğince belediye olarak destek olmaya devam edeceğiz. Rabbim herkese sağlık ve şifa versin" diye konuştu.

Paketleri teslim alan hasta yakınları ise, memnuniyetini dile getirerek, Başkan Kılınç'a anlamlı desteklerinden dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyaman'da çölyak hastalarına özel gıda paketi

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Haber: Adıyaman'da çölyak hastalarına özel gıda paketi - Haberler
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