Adıyaman'da çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı - Haberler
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Adıyaman'da çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Hasan B. idaresindeki 02 LA 037 plakalı otomobil, Şambayat beldesinde, karşı yönden gelen Mehmet A'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki 4 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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