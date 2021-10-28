Adıyaman'da çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Hasan B. idaresindeki 02 LA 037 plakalı otomobil, Şambayat beldesinde, karşı yönden gelen Mehmet A'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki 4 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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