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Adıyaman'da çapa motoru devrildi: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adıyaman'da çapa motoru devrildi: 1 ölü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı- Kahramanmaraş karayolunun 20.kilometresinde Mehmet Öztaş (53) idaresindeki çapa motoru, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Öztaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Öztaş, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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