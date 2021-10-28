Adıyaman'da çapa motoru devrildi: 1 ölü

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı- Kahramanmaraş karayolunun 20.kilometresinde Mehmet Öztaş (53) idaresindeki çapa motoru, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Öztaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Öztaş, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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