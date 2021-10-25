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Adıyaman'da bir eve silahlı saldırı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da bir eve silahlı saldırı

Adıyaman'da bir eve silahlı saldırı düzenlendi.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bir eve silahlı saldırı düzenlendi.

Sümerevler Mahallesi 1720 Sokak'ta M.D'ye ait eve kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfek ile ateş açıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekibi çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekipler bölgede yaptıkları incelemede boş kovan bulurken, saçmaların evin duvarları ile camlarına isabet ettiği belirlendi.

Polis ekipleri, saldırı sonrası bölgeden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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