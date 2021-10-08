Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Haberler
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Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adıyaman'da, iki şahıs arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, iki şahıs arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kayalık mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde Tolga T., ile Muhammed E., arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Tolga T., yanında bulundurduğu bıçak ile Muhammed E'yi bıçaklayarak çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralı Muhammed E., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ev Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Muhammed E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Tolga T., ise olay sonrası polis ekiplerince yakalandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

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