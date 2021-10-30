Adıyaman'da AK Parti'nin "Teşkilat Akademisi" eğitimleri başladı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, Ak Parti'nin "Bu hikayenin kahramanı sensin" teması ile düzenlediği "Teşkilat Akademisi" eğitimleri başladı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Konferans salonunda gerçekleştirilen ve iki gün sürecek eğitim programına parti teşkilatının çeşitli kademelerinde yer alan üyeler katıldı.

AK Parti Merkez Karar Ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Ahmet Gündoğan, buradaki konuşmasında, Genel Merkez AR-GE "Bu hikayenin kahramanı sensin" temalı liderlik okulunun açıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışının yapılmasının ardından 7 ilde ilk eğitimlerini başlattığını belirten Gündoğan, "Buradaki amacımız 2053 ile 2071 milletin demokrasi ve değerler yolculuğunda 2023'te olası karşılaşabileceğimiz tehlikelere karşı hikayenin gerçekten mahalle başkanlığından il başkanlığına, Meclis üyeliğinden belediye başkanlığına diğer komisyonlara kadar Adıyaman'da bu hikayenin gerçek kahramanlarını bulunduğu yerin lideri yapmak için hem kazanımları onlarla yeniden paylaşmak hem hedefleri paylaşmak hem gelecek yolculuğunda safları sık tutmak kenetleşmek için bu programı yapıyoruz. Elbette AK kadrolar olarak en önemli şansımız değil Türkiye'de alternatifi olmamak dünya da da alternatifi olmayan bir lidere sahibiz." dedi.

Gündoğan, "Zaman zaman ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'ndan birçok muhalefet kesimlerine tek adamlık eleştirisi yapılır ama tek adam dedikleri lider ben MKYK üyesiyim her ay 6 ile 7 saat Türkiye'nin, insanlığın, ümmetin meselelerini tartışarak, notlar alarak, sorular sorarak, istişareye sonuna kadar önem veren ve girdiği her seçimi kazanan bir lider. Ama partisinde tek adam olmayı yeterli gören ve sıkışınca da yalana, iftiraya sarılan bir muhalefet. 2023 yolculuğunda bizim lider avantajımızın yanında bir de dava avantajımız var. Davamız anayasal kavram olarak Türkiye'de eşit yurttaşlığı geçmişte CHP zihniyetinin oluşturduğu ötekileri baş örtülüler, aleviler, Kürtler, romanlar gibi ötekilerin tamamını beriki yapmak ve berikilerin ülke içerisindeki ürettiklerine göre kendi geleceklerini belirlemesi bunun bir yönü darbe iklimini bitirmektir. 15 Temmuz darbesine kadar 10 yılda haddi bildirilen millettik. 15 Temmuz'da dünya liderimizle sahici sivil toplum örgütleriyle AK kadrolarla hem Ankara hem Türkiye artık darbeyi püskürtmenin başkenti ve illeri oldu." diye konuştu.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin de eğitim programının önemine değinerek, "AK Parti teşkilatı sahada bugüne kadar hikaye yazdılar 20 yıllık bir hikaye var bu hikayeyi sahiplenip hep birlikte kendi inanç ve ideallerimiz doğrultusunda şekillenen yapı bu yapıda Türkiye'ye örnek olmak teşkilatında bu yükü en fazla yüklenen bir o kadarda eğitim noktasında da eksiğini gideren teşkilat yapısına dönüşmesiyle ilgili genel merkezimizin çalışmasıdır. dedi

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