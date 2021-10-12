Adıyaman'da 307 ev Kovid-19 karantinasına alındı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da 307 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararları uygulamaya koydu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 307 ev karantinaya alındı.