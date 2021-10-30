Adıyaman'da 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da jandarma ekipleri iki şahsın aracında yaptığı kontrolde 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adıyaman Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri K.K. ve İ.M. isimli şahısların üzerinde ve araçlarında ruhsatsız tabanca olduğu bilgisi alınması üzerine araçlarda arama yaptı. Araçlarda yapılan kontroller neticesinde 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlemler sürüyor. - ADIYAMAN

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