Adıyaman'da 128 sahte tarihi eser ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da 128 sahte tarihi eser ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adıyaman'da 128 sahte tarihi eser ele geçirildi

Adıyaman'da çeşitli obje ve sikkelerden oluşan 128 sahte tarihi eser, gerçek eser olarak satılmadan ele geçirildi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da çeşitli obje ve sikkelerden oluşan 128 sahte tarihi eser, gerçek eser olarak satılmadan ele geçirildi.

Roma, Bizans ve Hellenistik Dönemlere ait sahte eserler, piyasa gerçek tarihi eser olarak satılmadan önce polis tarafından ele geçirildi. Adıyaman Gölbaşı karayolu üzerindeki kaçakçılığın önlenmesine yönelik uygulama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu minibüsünü durdurdu.

Yolculara ait eşyaları kontrol eden polis ekipleri A.A. isimli şahsın çantasında çok sayıda tarihi eser olarak değerlendirilen objeleri fark etti. Yapılan incelemede 93 adet sikke, 11 adet heykel, 24 adet mühür ve obje olmak üzere toplam 128 adet eser ele geçirildi. Şahıs ifadesinde, eserleri polise teslim etmek için getirdiğini öne sürdü.

Polis tarafından ele geçirilen eserleri inceleyen uzmanlar, eserlerin sahte olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da 128 sahte tarihi eser ele geçirildi

Adıyaman'da 128 sahte tarihi eser ele geçirildi

Adıyaman'da 128 sahte tarihi eser ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Başkent'te eski eş cinayeti

Başkent'te eski eş cinayeti

 Yol verme kavgasında silahlar konuştu! Başından vurulan adam yaşam mücadelesi veriyor

Yol verme kavgasında silahlar konuştu! Başından vurulan adam yaşam mücadelesi veriyor

 Uyuşturucu ile mücadelede başarı belgesi verilen narkotik polisi, 24 kilo eroinle yakalandı

Uyuşturucu ile mücadelede başarı belgesi verilen narkotik polisi, 24 kilo eroinle yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title