Adıyaman'da 103 ev Kovid-19 karantinasına alındı - Haberler
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Adıyaman'da 103 ev Kovid-19 karantinasına alındı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da 103 ev Kovid-19 karantinasına alındı

Adıyaman'da 103 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da 103 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararları uygulamaya koydu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 103 ev karantina kapsamına dahil edildi.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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