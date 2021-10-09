Adıyaman Belediyesi'nden, Çölyak Hastalarına Özel Gıda Paketi

ADIYAMAN (Habermetre) - Adıyaman Belediyesi tarafından, çölyak hastaları için özel olarak hazırlanan glütensiz gıdaların dağıtımı yapıldı.

Adıyaman Belediyesi'nce çölyak hastaları için anlamlı bir çalışma başlatıldı. Çölyak hastası 250 aileye özel olarak glüten içermeyen gıda paketleri hazırlandı. Tek tek ailelere teslim edildi.

Kendi elleriyle paketleri hasta yakınlarına dağıtan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç; "Sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak her zaman olduğu gibi, vatandaşlarımızın yanındayız. İlimizde yaşayan 250 çölyak hastamıza glütensiz gıda paketi dağıttık. Elimizden geldiğince belediye olarak destek olmaya devam edeceğiz. Rabbim herkese sağlık ve şifa versin" dedi.

Paketleri teslim alan hasta yakınları ise, memnuniyetini dile getirerek, Başkan Kılınç'a bu anlamlı desteklerinden ötürü teşekkürlerini bildirdiler.

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