ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANI SÜLEYMAN KILINÇ VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN'I ZİYARET ETTİ - Haberler
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ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANI SÜLEYMAN KILINÇ VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN'I ZİYARET ETTİ

Habermetre - Haberler | Toplum
ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANI SÜLEYMAN KILINÇ VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN'I ZİYARET ETTİ

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, ziyaretine gelen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile görüştü.

ADIYAMAN (Habermetre) - Valimiz Ali Hamza Pehlivan, ziyaretine gelen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile görüştü.

Valilik makamında yapılan görüşmede çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyarete Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fevzi Rençber de iştirak etti.

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