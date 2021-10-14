Adınız FETÖ'ye karıştı diyerek binlerce lira dolandırdılar - Haberler
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Adınız FETÖ'ye karıştı diyerek binlerce lira dolandırdılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adınız FETÖ'ye karıştı diyerek binlerce lira dolandırdılar

Sivas'ta kendilerini polis olarak tanıtıp 'Adınız FETÖ terör örgütüne karıştı' diyerek anne ve kızını yaklaşık 90 bin lira dolandıran şahıs yakalandı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta kendilerini polis olarak tanıtıp 'Adınız FETÖ terör örgütüne karıştı' diyerek anne ve kızını yaklaşık 90 bin lira dolandıran şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay kent merkezi Şeyhşamil Mahallesinde yaşandı. H.A. ve kızı B.A.'yı telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı. Ardından dolandırıcılar anne ve kızına 'Adınız FETÖ terör örgütüne karıştı, operasyon yapılacak, yardımcı olmak adına elinizde bulunan para veya ziynet eşyalarını göndereceğimiz polise verin' dedi. Bu durumdan korkan anne ve kızı evlerine gelen sahte polise 40 bin lira para ile yaklaşık 50 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını verdi. Sahte polisin evden ayrılmasıyla dolandırıldıklarını anlayan anne ve kızı gerçek polisleri arayarak yardım istedi. Olaya müdahale eden Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli K.K.'nın dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikten sonra Adana'ya gittiğini tespit etti. Adana Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan çalışmada şüpheli K.K. kaldığı ikametinde yakalandı. İkamette yapılan araştırmalarda dolandırdıkları anne ve kızına ait para ve ziynet eşyalarına rastlanılmadı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS

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