Adilcevaz Kaymakamı Demir, ziyaretlerini sürdürüyor

BİTLİS (AA) - Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, Bitlis Eren Üniversitesi Adilcevaz Meslek Yüksekokulu (MYO) ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

İlk önce Adilcevaz MYO Müdürü Murat Çelik'i makamında ziyaret eden Kaymakam Demir, okulun genel durumu hakkında bilgi aldı.

Ardından okulda incelemelerde bulunan Demir, öğrencilerle sohbet etti.

Daha sonra KYK Müdürü Özcan Beşkardeş'i ziyaret eden Demir, kurumla ilgi bilgi aldı.

Çelik ve Beşkardeş de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Demir'e teşekkür etti.