Adilcevaz'da ceviz hasadı başladı - Haberler
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Adilcevaz'da ceviz hasadı başladı

İhlas Haber Ajansı / Özkan Olcay - Haberler | Yerel

Adilcevaz'da ceviz hasadı başladı Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yetişen ve ünü dünyaya yayılan cevizin hasadına başlandı.

BİTLİS (İHA) - Adilcevaz'da ceviz hasadı başladı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yetişen ve ünü dünyaya yayılan cevizin hasadına başlandı.

Büyüklüğü ve lezzetiyle kaliteli ceviz çeşitleri arasında bulunan Adilcevaz cevizinin hasadına başlanmasıyla birlikte üreticiler yoğun çalışma içerisine girdi. Lezzeti ve yağ oranıyla Türkiye'nin en kaliteli cevizlerinden olan Adilcevaz cevizinde, bu yıl geçmiş yıllara nazaran verimin daha fazla olması bekleniyor. Geçen yıla oranla bu yıl meyve veriminin yüksek olduğu Adilcevaz'da üreticiler yoğun bir hasat dönemi yaşıyor. Ceviz fidan üretiminin merkezi haline de gelen ilçede her yıl binlerce adet üretilen fidanlar özellikle bölge halkı tarafından rağbet görüyor.

Yaklaşık 40 yıldır ceviz fidan üreticiliği yapan Mehmet Akkoyun, fidan üretimlerinin tamamen yerli ve milli çeşitlerden olduğunu belirtti. Cevizin yüksek rakımda üretilmesinin tadına katkı sağladığını söyleyen Akkoyun, "Adilcevaz'da ceviz fidanı üreticiliği yapıyoruz. Bu yılki ceviz hasadımıza başladık. Hasadımız her yıl iklime bağlı olarak değişiyor. Adilcevaz cevizi diğer çeşitlerine göre çok özel bir cevizdir. Yağıyla, tadıyla, aromasıyla farklıdır. Bir yiyen bir daha istiyor. Vazgeçilmez bir tadı ve aroması var. Fidan üretim yerimiz ise bin 800 rakımlıdır. Cevizin yüksek rakımda üretilmesi tadına katkı sağlıyor. Adilcevaz cevizimizi yüksek rakımlarda üretiyoruz" dedi.

"Üretimimiz her geçen yıl artıyor"

Geçen yıllara oranla bu yıl aldıkları verimin mükemmel olduğunu vurgulayan Akkoyun, "Cevizin bakımı ne kadar güzel olursa, o kadar güzel meyve verir. Kuraklık bizi de etkiliyor. Bu sene hasat ettiğimiz cevizin iç kalite oranı geçen yıl aldığımız verimden daha mükemmel. Hemen hemen hiç boş yok. Geçen yıl eylül ayında aşırı sıcak olduğu için biraz kalite düşüklüğü oldu ama bu sene gayet güzel. Fidan üretimimiz yerli ve milli çeşitlerdendir. Tescilli olan Adilcevaz 13 ve Kazankaya çeşitlerimizdir. Meyve gramaj olarak yüksektir. Kazankaya çeşidimiz kabuklu olarak 20 gramdır. Yağıyla, tadıyla, içinin rahat çıkmasıyla çok iyi bir ceviz çeşidimizdir. Üretimimiz her geçen yıl artıyor. Türkiye'nin her şehrine kargoyla gönderiyoruz. Özellikle kendi bölgemizden daha çok talep alıyoruz" diye konuştu.

Adilcevaz'da ceviz hasadı başladı

Adilcevaz'da ceviz hasadı başladı

Adilcevaz'da ceviz hasadı başladı

Adilcevaz'da ceviz hasadı başladı
İhlas Haber Ajansı / Özkan Olcay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adilcevaz'da ceviz hasadı başladı - Haberler
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